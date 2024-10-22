Кучер: Гравцям Шахтаря потрібно віддати все у грі з Арсеналом

Легенда Шахтаря та колишній тренер Дніпра-1 Олександр Кучер вважає, що "гірникам" у матчі з Арсеналом у Лізі чемпіонів потрібно шукати свої шанси на контратаках.

Цитує Кучера NV.ua.

"Ми розуміємо, якою командою є Арсенал. Буде дуже важко, до того ж ми граємо на виїзді. Лондонці поступились Борнмуту в останньому матчі АПЛ, для них ця гра була важкою. Вони грали вдесятьох, програли, зараз поєдинок в ЛЧ на домашньому стадіоні, звичайно, футболісти Арсенала будуть злі та дуже агресивні. Гравцям Шахтаря потрібно бути сконцентрованими у всіх аспектах гри. У них не має бути ніякої розслабленості, якщо "гірники" будуть з м’ячем, то Арсенал буде дуже агресивно пресингувати. Треба зіграти дуже уважно, але ми розуміємо, що лондонці дуже потужна команда, легко не буде.

Який рахунок буде позитивним? Важко сказати, який… Але, аби сподіватися на нього, Шахтарю потрібно показати хорошу контргру, добре зіграти у перехідній фазі з оборони в атаку та десь спіймати свій шанс. Зрозуміло, що ми будемо грати другим номером, враховуючи поточну силу Арсенала.

Контргра та швидкість в перехідних фазах з оборони в атаку, ось що потрібно. Треба буде швидко повертатися назад, бути дуже уважними, лондонці дуже сильні індивідуально. Всім потрібно віддати все та всьому приділяти увагу", – сказав Кучер.