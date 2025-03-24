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Визначився розклад матчів 1/4 фіналу Кубку України

Олексій Мурзак — 24 березня 2025, 18:35
Визначився розклад матчів 1/4 фіналу Кубку України
УАФ

Дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад матчів 1/4 фіналу турніру сезону-2024/2025.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Кубок України з футболу сезону 2024/25
1/4 фіналу

01.04.2025

Буковина (Чернівці) – Вікторія (Суми). Чернівці. Стадіон "Буковина". Початок о 13:00

02.04.2025

Олександрія (Олександрія) – Шахтар (Донецьк). Олександрія. КСК "Ніка". Початок о 14:00

Рух (Львів) — Динамо (Київ). Львів. Стадіон "Арена Львів". Початок о 18:00

Верес (Рівне) – Полісся (Житомир). Рівне. Стадіон "Авангард". Початок 18:00

Нагадаємо, 4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025. Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Буковина Вікторія Динамо Київ Олександрія Полісся Рух Шахтар Донецьк Кубок України з футболу Верес Рівне

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