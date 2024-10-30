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В Іспанії через шторм перенесли ще два матчі Кубку

Олексій Мурзак — 30 жовтня, 18:48
В Іспанії через шторм перенесли ще два матчі Кубку
У провінції Валенсія в Іспанії вирує шторм
Reuters

Матчі першого раунду Кубку Іспанії Херес – Сеута, та Манісес – Хетафе перенесені на іншу дату через повінь, яка вирує у частинці провінції Валенсія.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу Іспанії.

Через сильні опади, спричинені штормом "Дана", у провінції сталася повінь. За даними видання EL PAÍS, внаслідок негоди загинуло щонайменше 62 людини.

Херес прийматиме Сеуту 6 листопада. Ця гра мала відбутись сьогодні, 30 жовтня. Водночас матч Манісес – Хетафе мав відбутися 31 жовтня. Нова дата буде визначена пізніше.

Раніше з цієї ж причини були перенесені ще кілька матчів. Зокрема. два місцеві клуби, Валенсія та Леванте, сьогодні, 30 жовтня, мали грати матчі 1/64 фіналу Кубку Іспанії – проти КП Парли та Понтеведри відповідно.

Валенсія Кубок Іспанії Хетафе

Валенсія

Два матчі Кубку Іспанії перенесені через повінь
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