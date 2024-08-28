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Борнмут Забарного зіграє проти Вест Гема, Брентфорд Ярмолюка зустрінеться з Колчестером у Кубку футбольної ліги

Андрій Яросименко — 28 серпня, 07:23
Борнмут Забарного зіграє проти Вест Гема, Брентфорд Ярмолюка зустрінеться з Колчестером у Кубку футбольної ліги
Ілля Забарний
Getty images

Сьогодні, 28 серпня відбудеться 7 матчів 1/32 фіналу Кубку англійської футбольної ліги.

Зокрема, Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний, зустрінеться з Вест Гемом, а Брентфорд з іншим українцем, Єгором Ярмолюком, зіграє проти Колчестера.

Кубок англійської ліги
1/32 фіналу, 28 серпня

  • 21:30 Вулвергемптон — Бернлі
  • 21:45 Борнмут — Вест Гем
  • 21:45 Вімблдон — Іпсвіч
  • 21:45 Кардіфф — Саутгемптон
  • 21:45 Колчестер — Брентфорд
  • 21:45 Свонсі — Віком
  • 22:00 Ноттінгем — Ньюкасл Юнайтед

Нагадаємо, напередодні лондонський Евертон здобув впевнену перемогу над Донкасетром із Другої ліги Англії в 1/32 фіналу турніру. Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко провів весь матч на полі та на 84 хвилині віддав гольову передачу на Бету

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