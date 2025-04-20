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Червона картка Зорі та перервана серія Кривбаса: огляд матчу УПЛ

Олексій Погорелов — 20 квітня 2025, 16:21
Олександр Романчук
Олександр Романчук
ФК Кривбас Кривий Ріг

Сьогодні, 20 квітня, відбувся матч 25 туру Української Прем'єр-ліги між Кривбасом та Зорею. Поєдинок завершився розгромною перемогою команди Юрія Вернидуба з рахунком 3:0.

У перщшому таймі голом відзначився Олександр Романчук, після чого Яков Башич отримав пряму червону картку. По перерві господарі поля забили ще двічі – результативні удари на свій рахунок записали Артур Микитишин та Єгор Твердохліб.

Цією перемогою Кривбас перервав свою триматчеву серію поразок в чемпіонаті України.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
25 тур, 20 квітня

Кривбас – Зоря 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Романчук, 2:0 – 67 Микитишин, 3:0 – 87 Твердохліб.

Вилучення: 39 Башич (Зоря, пряма червона картка).

Раніше з'явилася інформація, чому вчора, 19 квітня, у матчі 25 туру УПЛ Шахтар – Колос перевірка VAR тривала 10 хвилин

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