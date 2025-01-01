Став відомий перший суперник Кривбаса на зимовому зборі
Кривбас
FC Kryvbas Kryvyi Rih
Кривбас зіграє контрольний матч з Олімпією із Любляни на зимовому зборі.
Про це повідомляє пресслужба словенського клубу.
За даними джерела, зустріч відбудеться 24 січня.
Зазначимо, що команда Вернидуба проведе підготовку до весняної частини сезону в іспанській Мурсії.
Окрім Олімпії потенційним суперники криворізького клубу на зборі є естонська Левадія та шведський Кальмар.
Нагадаємо, першу частину сезону УПЛ-2024/25 Кривбас завершив на четвертому місці, маючи в активі 31 очко.
Раніше Юрій Вернидуб був визнаний найкращим тренером, а гравець Кривбаса Єгор Твердохліб – гравцем у чемпіонаті України у грудні.