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Став відомий перший суперник Кривбаса на зимовому зборі

Микита Павлів — 1 січня 2025, 12:55
Став відомий перший суперник Кривбаса на зимовому зборі
Кривбас
FC Kryvbas Kryvyi Rih

Кривбас зіграє контрольний матч з Олімпією із Любляни на зимовому зборі.

Про це повідомляє пресслужба словенського клубу.

За даними джерела, зустріч відбудеться 24 січня.

Зазначимо, що команда Вернидуба проведе підготовку до весняної частини сезону в іспанській Мурсії.

Окрім Олімпії потенційним суперники криворізького клубу на зборі є естонська Левадія та шведський Кальмар.

Нагадаємо, першу частину сезону УПЛ-2024/25 Кривбас завершив на четвертому місці, маючи в активі 31 очко.

Раніше Юрій Вернидуб був визнаний найкращим тренером, а гравець Кривбаса Єгор Твердохліб – гравцем у чемпіонаті України у грудні.

Кривбас Олімпія Чемпіонат України, УПЛ

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