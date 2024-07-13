Кривбас розписав мирову із Сабахом у товариському матчі

Криворізький Кривбас зіграв у бойову нічию із азербайджанським Сабахом Баку в товариському матчі у межах підготовки до сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2. У складі української команди дублем відзначився нападник з Кот-д'Івуару Жан По.

Контрольний матч

13 липня

Кривбас (Україна) — Сабах Баку (Азербайджан) 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 28 По (пен.), 1:1 - 33 Мікелс, 2:1 - 35 По, 2:2 - 63 Бельфоділь

Нагадаємо, напередодні Кривбас підписав сина легендарного бразильського нападника. Нещодавно клуб передав УПЛ-ТБ права на показ матчів кваліфікації Ліги Європи.