Попереду – три поєдинки, три фінали: Вернидуб – про перемогу Кривбаса над Лівим Берегом

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував перемогу своєї команди над Лівим Берегом у перенесеному матч 21-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що попереду криворізький клуб очікують "три фінали".

Слова фахівця наводить клубна пресслужба.

"Дуже важлива гра для нас. Як і для суперника. Ми краще виглядали, більш цілісно, тому маємо такий результат. Розумію тренера Лівого Берега після таких ігор. Я ж задоволений результатом, задоволений трьома набраними балами. Попереду – три поєдинки, три фінали. Колос, Оболонь, Полісся. А потім вже порахуємо, що ми заробили в цьому чемпіонаті, і на яке місце заслуговуємо.



Ми налаштовуємось на кожну гру однаково. Хлопці хочуть виступити якнайкраще в цьому сезоні. Розуміємо, що третя сходинка для нас вже недосяжна. Як я й казав: третє місце важче захистити, ніж здобути вперше. Так і вийшло. Але є ще можливість потрапити до єврокубків через четверте місце. Наші суперники – дуже потужні. Будемо грати та робити все для того, щоб у нас вийшло все задумане", – зазначив тренер.