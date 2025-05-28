Кривбас відмовився від участі в дитячому турнірі у Катарі через росіян

Кривбас відмовився від участі команд Академії у змаганнях, які проводитиме Aspire Academy у Катарі.

Про це йдеться в заяві клубу.

Криворізький колектив мав бути представлені у вікових групах U-13, U-14 та U-15. Турнір відбудеться з 30 травня по 4 червня у столиці країни – місті Доха.

Український клуб відмовився від участі в змаганнях через росіян.

"Днями організатори повідомили ФА Кривбас, що в тренувальному таборі у квітні 2025 брали участь російські команди. Через це футбольний Клуб Кривбас вимушений відмовитись від участі у змаганнях, які проводитиме Aspire Academy в Катарі. Міністерством молоді та спорту України для українців заборонена участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси під своїм національним прапором. Підсумовуючи вищесказане, повідомляємо, що вихованці Футбольної Академії Кривбас у звʼязку з цими обставинами не зможуть взяти участь у змаганнях, які проводитиме Aspire Academy в Катарі з 30 травня по 4 червня 2025 року", – йдеться в повідомленні.

Раніше головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб у відкритому листі пояснив, чому вирішив залишити команду.

Нагадаємо, в останньому матчі під керівництвом Вернидуба Кривбас зіграв унічию з Поліссям та не зміг потрапити у єврокубки на наступний сезон.