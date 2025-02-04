УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 19, 20 та 21 туру: деякі зустрічі було перенесено

Затверджено розклад матчів 19, 20 та 21 турів Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

З огляду на звернення тренерського штабу збірної України у 21-му турі матчі за участю Динамо, Шахтаря, Полісся та Олександрії відбудуться у вівторок, 11 березня. Інші зустрічі пройдуть у суботу та неділю.

Чемпіонат України – УПЛ

19 тур

28 лютого (п’ятниця)

13:00 Оболонь – Полісся

15:30 Ворскла – Динамо

18:00 Карпати – ЛНЗ

1 березня (субота)

13:00 Інгулець –Кривбас

15:30 Чорноморець – Лівий Берег

18:00 Шахтар – Олександрія

2 березня (неділя)

15:30 Зоря – Рух

18:00 Верес – Колос

20 тур

6 березня (четвер)

13:00 Ворскла – Карпати

13:00 Полісся – Чорноморець

15:30 ЛНЗ – Динамо

18:00 Шахтар – Кривбас

7 березня (п’ятниця)

13:00 Лівий Берег – Верес

15:30 Колос – Олександрія

18:00 Зоря – Оболонь

8 березня (субота)

15:30 Інгулець – Рух

21 тур

11 березня (вівторок)

13:00 Олександрія – Оболонь

15:30 Верес – Полісся

15:30 Динамо – Зоря

18:00 Карпати – Шахтар

15 березня (субота)

15:30 Кривбас – Лівий Берег

18:00 Рух – Ворскла

16 березня (неділя)

13:00 Інгулець – Чорноморець

15:30 ЛНЗ – Колос

Раніше УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 18 туру, який дасть старт другій частині чемпіонату