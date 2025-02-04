УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 19, 20 та 21 туру: деякі зустрічі було перенесено
Затверджено розклад матчів 19, 20 та 21 турів Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
З огляду на звернення тренерського штабу збірної України у 21-му турі матчі за участю Динамо, Шахтаря, Полісся та Олександрії відбудуться у вівторок, 11 березня. Інші зустрічі пройдуть у суботу та неділю.
Чемпіонат України – УПЛ
19 тур
28 лютого (п’ятниця)
- 13:00 Оболонь – Полісся
- 15:30 Ворскла – Динамо
- 18:00 Карпати – ЛНЗ
1 березня (субота)
- 13:00 Інгулець –Кривбас
- 15:30 Чорноморець – Лівий Берег
- 18:00 Шахтар – Олександрія
2 березня (неділя)
- 15:30 Зоря – Рух
- 18:00 Верес – Колос
20 тур
6 березня (четвер)
- 13:00 Ворскла – Карпати
- 13:00 Полісся – Чорноморець
- 15:30 ЛНЗ – Динамо
- 18:00 Шахтар – Кривбас
7 березня (п’ятниця)
- 13:00 Лівий Берег – Верес
- 15:30 Колос – Олександрія
- 18:00 Зоря – Оболонь
8 березня (субота)
- 15:30 Інгулець – Рух
21 тур
11 березня (вівторок)
- 13:00 Олександрія – Оболонь
- 15:30 Верес – Полісся
- 15:30 Динамо – Зоря
- 18:00 Карпати – Шахтар
15 березня (субота)
- 15:30 Кривбас – Лівий Берег
- 18:00 Рух – Ворскла
16 березня (неділя)
- 13:00 Інгулець – Чорноморець
- 15:30 ЛНЗ – Колос
Раніше УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 18 туру, який дасть старт другій частині чемпіонату