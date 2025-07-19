Кривбас розгромно програв загребському Динамо в останньому спарингу на зборах

Кривбас провів свій останній спаринг на навчально-тренкувальни зборах, розгромно програвши загребському Динамо.

Зустріч завершилася з рахунком 5:1 на користь хорватського клубу.

Цікаво, що саме криворізький клуб відкрив рахунок після голу на Глейкера Мендози 16-й хвилині.

Ще до перерви загребське Динамо не тільки відігралося, а й вийшло вперед, а у другому таймі відправило ще три забиті м’ячі у ворота Кривбаса.

Контрольний матч з футболу

Динамо Загреб – Кривбас 5:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 16 Мендоза, 1:1 – 20 Любич, 2:1 – 32 Варела, 3:1 – 48 Варела, 4:1 – 82 Вівальд, 5:1 – 84 (аг)

Кривбас після сьогоднішньої гри повертається до Кривого Рогу, де продовжить підготовку до старту сезону. 1-го серпня команда зіграє проти Колоса в межах 1-го туру УПЛ.

Раніше Кривбас віддав в оренду сина легендарного бразильського нападника.