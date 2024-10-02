Кривбас підписав двох нігерійських футболістів

Молодіжна команда Кривбасу U-19 підсилилася двома нігерійськими футболістами — Чинеду Самсон Ічокою та Узомою Принцевілом Чіджоке.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Гравці виступатимуть за Кривбас до кінця поточного сезону на правах оренди з можливістю викупу.

Ічоку є вихованцем Central Academy from Abuja зі столиці Нігерії. Узома розпочав футбольний шлях у TBC Academy, пробув там 5 років, згодом 2 роки також займався у Central academy from Abuja.

Наразі молодіжна команда криворізького клубу U-19 знаходиться на 10 позиції в турнірній таблиці, маючи 9 очок в активі. Очолюють чемпіонат київське Динамо та донецький Шахтар, які набрали 22 бали після восьми турів.

Раніше повідомлялося, що камерунський захисник Кривбаса Іван Дібанго планує незабаром повернутися на поле.