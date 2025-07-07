Кривбас оголосив про трансфер лівого захисника з Бразилії

ФК Кривбас продовжує активну трансферну кампанію в літнє міжсезоння – клуб презентував чергового новачка, яким став Тьяго Боржес.

Про це йдеться на сайті криворіжців.

20-річний Боржес грає на позиції лівого захисника або півзахисника. З бразильцем підписано контракт строком на 4 роки.

Робоча нога – ліва. У Кривбасі новачок гратиме під номером 16.

Попередній клуб Боржеса Америка Мінейру U-20 (Белу-Оризонті). Загалом всю кар’єру провів у юнацьких та молодіжних командах бразильських клубів.

Раніше Кривбас у спарингу здолав словенський Браво.