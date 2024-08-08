Кривбас назвав склад на матч Ліги Європи проти Вікторії

Криворізький Кривбас визначився зі складом на матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти чеської Вікторії.

Склад: Кліщук, Романчук, Стецьков, Понєдєльнік, Дібанго, Бізімана, Вакулко, Твердохліб, Микитішин, Кузик, Прінс Аду.

Запасні: Хома, Маханьков, Соса, Луньов, Хомченовський, Драмбаєв, Бандейра, Аморосо, Кожушко, Жан По

Нагадаємо, перший матч між Кривбасом та Вікторією відбудеться вже сьогодні, 8 серпня. Початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. На передматчевій пресконференції наставник чеської команди висловив наставнику команди Юрію Вернидубу повагу за службу в ЗСУ.

Зазначимо, що Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.