Довбик — про гол Швеції на Євро-2020: Це й досі найважливіший м'яч в кар'єрі

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик розповів, що його гол у ворота Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 і досі є найважливішим в кар'єрі.

Про це він розповів на ютуб-каналі УАФ.

"Для мене це був найпам'ятніший гол та найважливіший в кар'єрі й досі, тому що це був перший гол за збірну України і в такому матчі з таким градусом. Все це було як в кіно.

Я пам'ятаю, що сидів на лаві запасних і до мене підійшов Мальдера і сказав, що зараз буду виходити. Був мандраж, бо я був третім нападником і розумів, що шансів вийти буде дуже мало, але після травми Бєсєдіна я зрозумів, що зараз буде шанс вийти. Тому вийшов, і дуже добре вийшов (посміхається — прим.)", — сказав нападник.

Нагадаємо, тоді гол Довбика на 120-й хвилині приніс Україні надважливу перемогу та путівку у чвертьфінал континентальної першості. Нещодавно дружина Артема Юлія Довбик в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону розповіла про значення цього забитого м'яча.

Напередодні збірна України втримала нульову нічию у гостьовому товариському матчі проти Німеччини. Наступний матч у межах підготовки до Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють 7 червня проти Польщі. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня.