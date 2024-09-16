Інтер продовжив контракт з 22-річним кривдником збірної України
Інтер та албанський півзахисник Крістіан Асллані підписали новий контракт.
Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.
Нова угода розрахована до літа 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.
Асллані став гравцем Інтера у 2022 році після переходу з Емполі. У поточному сезоні на його рахунку 4 матчі, без результативних дій.
Нагадаємо, Асллані відзначився голом у ворота збірної України у матчі Ліги націй (2:1). У тому матчі він провів на полі всі 90 хвилин.