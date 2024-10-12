Криськів: Після перемоги не відлягло, але позитив присутній
Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Дмитро Криськів поділився емоціями після перемоги національної команди у матчі Ліги націй проти Грузії (1:0).
Його слова передає Суспільне.
"Чи відлягло після перемоги? Та не можна сказати, що відлягло, але є позитив. Перемога завжди надає впевненість, тим паче, що тренер наполягав, що ми на минулому зборі пропустили п'ять м'ячів. А якщо ти пропускаєш п'ять голів, то скільки треба забивати, щоб перемогти в обох матчах.
Цю перемогу вважаю позитивною у тому сенсі, що позаду зіграли "на нуль", а попереду забили, ще були моменти. Це надасть нам впевненості і в обороні, і в атаці. Ми розберемо гру і на позитивній ноті будемо готуватися до Чехії", – сказав Криськів.
Зазначимо, що півзахисник Шахтаря на 91 хвилині замінив Калюжного, він став третім дебютантом збірної України у цьому поєдинку.
Збірна Грузії після трьох матчів лідирує у квартеті, маючи 6 очок. Після екватору змагань "синьо-жовті" розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Сакартвело та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.