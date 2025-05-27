Роналду став найкращим бомбардиром сезону в Саудівській Аравії

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії в сезоні-2024/25.

На рахунку зіркового португальця 25 забитих м'ячей – він випередив на два результативних постріли Айвена Тоуні з Аль-Ахлі.

Трійку кращих форвардів чемпіонату закриває Карім Бензема – 21 гол. Зазначимо, що минулого року Роналду також став найкращим бомбардиром сезону, але тоді він забив 35 м'ячів.

Успіхи португальця не допомогли команді здобути трофеї – у чемпіонаті Аль-Наср фінішував третім, а у півфіналі Ліги чемпіонів АФК команда Кріштіану вилетіла від Кавасакі.

Нападник збірної Португалії виступає за Аль-Наср із січня 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 34 голи та 4 асисти в 40 матчах у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що кар’єра Роналду триватиме ще два роки.

Окрім того, сам футболіст натякнув на свій можливий відхід з саудівського колективу.