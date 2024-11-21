Було нелегко: Роналду розповів, як він та його сім'я звикли до Саудівської Аравії

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду розповів про те, як переїзд до Саудівської Аравії вплинув на його родину.

Португалець поділився спогадами у документальному серіалі від Netflix "Saudi Pro League: Kickoff", на який посилається talkSPORT.

Роналду переїхав до Саудівської Аравії взимку 2023 року після того, як його контракт з Манчестер Юнайтед був розірваний.

"На початку все було непросто. Культура відрізняється. Моя сім'я – це частина мене, і вони завжди їдуть зі мною, куди б я не поїхав. Іноді діти сумують за Європою. Це нормально. Ніщо в цьому житті не дається легко. Саудівський народ дуже доброзичливий. Вони такі ж люди, як і я, які хочуть віддавати", – сказав Кріштіану.

Вважається, що 39-річний футболіст отримує близько 173 мільйонів фунтів на рік, що робить його найбільш високооплачуваним спортсменом у світі.

"Я тут, щоб перемагати. Вигравати трофеї, робити Аль-Наср кращим, робити саудівську професійну лігу кращою, змінювати культуру. Я хочу бути успішним, хочу залишити по собі спадщину. Це те, чого я хочу. Ось чому я тут. Вони допомагають мені, я допомагаю їм. Ми – єдине ціле".

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв у 15 матчах Аль-Насра, у яких він відзначився 10 голами та 3 результативними передачами.