Роналду: Я найкращий та найдосконаліший гравець в історії футболу, я вірю в це
Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду зробив дуже самовпевнену заяву, назвавши себе найдосконалішим футболістом усіх часів.
Слова 39-річного португальця наводить Фабріціо Романо.
"Я найкращий гравець у світі, я в це вірю. Я швидкий, сильний, забиваю головою, з лівої, ніхто ніколи не був досконалішим за мене. Я найбільш досконалий у світі.
Сказати, що Кріштіану не найдосконаліший – це брехня. Ви можете віддати перевагу Пеле, Мессі, Марадоні, я це розумію і поважаю", – сказав Кріштіану.
Нагадаємо, що вчора Кріштіану Роналду відзначився дублем у матчі азійської Ліги чемпіонів. Його голи допомогли Аль-Насру здобути розгромну перемогу над Аль-Васлом.
А ще раніше з'явилася інформація, що був заарештований друг Роналду, який у минулому був чемпіоном світу з кікбоксингу.