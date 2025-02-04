Роналду: Я найкращий та найдосконаліший гравець в історії футболу, я вірю в це

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду зробив дуже самовпевнену заяву, назвавши себе найдосконалішим футболістом усіх часів.

Слова 39-річного португальця наводить Фабріціо Романо.

"Я найкращий гравець у світі, я в це вірю. Я швидкий, сильний, забиваю головою, з лівої, ніхто ніколи не був досконалішим за мене. Я найбільш досконалий у світі.

Сказати, що Кріштіану не найдосконаліший – це брехня. Ви можете віддати перевагу Пеле, Мессі, Марадоні, я це розумію і поважаю", – сказав Кріштіану.