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Роналду: Я найкращий та найдосконаліший гравець в історії футболу, я вірю в це

Олексій Погорелов — 4 лютого 2025, 09:37
Роналду: Я найкращий та найдосконаліший гравець в історії футболу, я вірю в це
Кріштіану Роналду
Instagram

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду зробив дуже самовпевнену заяву, назвавши себе найдосконалішим футболістом усіх часів.

Слова 39-річного португальця наводить Фабріціо Романо.

"Я найкращий гравець у світі, я в це вірю. Я швидкий, сильний, забиваю головою, з лівої, ніхто ніколи не був досконалішим за мене. Я найбільш досконалий у світі.

Сказати, що Кріштіану не найдосконаліший – це брехня. Ви можете віддати перевагу Пеле, Мессі, Марадоні, я це розумію і поважаю", – сказав Кріштіану.

Нагадаємо, що вчора Кріштіану Роналду відзначився дублем у матчі азійської Ліги чемпіонів. Його голи допомогли Аль-Насру здобути розгромну перемогу над Аль-Васлом.

А ще раніше з'явилася інформація, що був заарештований друг Роналду, який у минулому був чемпіоном світу з кікбоксингу.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

Кріштіану Роналду

Дубль Роналду допоміг Аль-Насру перемогти Аль-Васл у азійській Лізі Чемпіонів
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