Саудівський Аль-Наср здобув перемогу над Аль-Васлом з Об'єднаних Арабських Еміратів у межах 7 туру групового етапу азійської Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь "лицарів Неджда". Дублем відзначився зірковий нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Португалець подвоїв рахунок у поєдинку після голу Аль-Хассана, після чого відзначився з передачі Садіо Мане. Крапку в матчі поставив Аль-Фатіль, якому асистував Марсело Брозович.

Ліга чемпіонів АФК-2024/2025

7 тур, 3 лютого

Аль-Наср – Аль-Васл 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 25 Аль-Хассан, 2:0 – 44 Роналду (пен), 3:0 – 78 Роналду, 4:0 – 88 Аль-Фатіль

Зазначимо, що Аль-Наср після цієї перемоги закріпився на третьому місці в турнірній таблиці азійської ЛЧ західного регіону, набравши 16 очок у 7 матчах.

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Попереду "жовто-синіх" Аль-Хіляль та Аль-Ахлі, які також представляють Саудівсьу Аравію. Зазначимо, що до 1/8 вийдуть 8 найкращи команд групи.

Напередодні колишнього чемпіона світу з кікбоксингу Бадра Харі, який є близьким другом відомого футболіста Кріштіану Роналду, заарештували за домашнє насильство.