Роналду: У Манчестер Юнайтед треба змінювати все

Ексфорвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду розчарований настроєм тренера Еріка Тен Гага, який відверто каже, що команда зараз не боротиметься за титули та вважає, що в клубі потрібно все змінювати.

Його слова передає The Athletic.

"У Манчестер Юнайтед треба змінювати все, як на мене. Тренер каже, що команда не може боротися за титул Англйської Прем'єр-ліги або Лігу чемпіонів. У МЮ не можна таке казати. Навіть якщо ти знаєш, що зараз немає такої можливості боротися за титул, то вголос це не можна говорити. Потрібно намагатися. МЮ залишається одним з найкращих клубів світу, але їм потрібна перебудова. Мені здається, у команді це розуміють", — сказав Роналду.

У сезоні-2024/25 за 3 тури в АПЛ "червоні дияволи" набрали лише 3 очки з 9 можливих. МЮ посідає 14 місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, нещодавно зірковий нападник розказав, хто б міг допомогти Тен Гагу покращити ситуацію в команді.