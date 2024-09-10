Кополовець здивував прогнозом на матч України з Чехією у Лізі націй

Відомий ексфутболіст Карпат Михайло Кополовець вважає, що збірна України програє Чехії матч 2 туру Ліги націй.

Цитує Кополовця nv.ua.

"Я нічого не очікую. А що очікувати? Ну от що ми можемо очікувати? Ви мене застали зненацька, тому що я нічого не очікую. А що можна очікувати після таких матчів? Хтось питає: "Як ми так програємо проти Албанії?". Так це дійсно наш рівень. Ми така збірна. Ми так граємо в футбол. Ми просто слабші від всіх команд, на жаль. Справа не в характері й самовіддачі, ми просто реально слабші. От і все", — сказав Михайло.

Йому хочеться, щоб "синьо-жовті" виграли матч, але здається, що національна команда програє зустріч.

"Звісно, хотілося б, щоб ми виграли хоча б 1:0. Але чесно, я не знаю на що ця збірна здатна. Я не бачу в жодному матчі, щоб вона… Хотілося, щоб ми виграли 1:0, але мені здається, що ми програємо", — сказав Кополовець.

Напередодні головний тренер національної команди Сергій Ребров визначився з переліком футболістів, на яких розраховує в поєдинку з чехами.

Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри, яка розпочнеться о 21:45.