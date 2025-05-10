Консейсау – про перемогу над Болонью: Не найкращий матч для Мілана

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау залишився не надто задоволений рівнем футболу, який продемонстрували його підопічні у переможному матчі з Болоньєю.

Коментар фахівця наводить Джанлука Ді Марціо.

"Не найкращий матч у виконанні Мілана. Ми перемогли, але нам було дуже важко проти такого суперника. Команда намагалась пресингувати, але пропустила гол. Дуже добре відіграли гравці, що вийшли на заміну.



Хіменес? Я радий за нього, адже нападники живуть заради голу. Він добре робить свою справу та дещо відрізняється від Йовича тим, як рухається. Але не забувайте і про Абрахама, який теж забивав дуже важливі м'ячі.



Такий клуб, як Мілан, історично не може бути задоволений дев'ятим місцем. Відчуття розчарування є в усіх", – розповів Консейсау.