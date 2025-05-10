Консейсау – про перемогу над Болонью: Не найкращий матч для Мілана
Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау залишився не надто задоволений рівнем футболу, який продемонстрували його підопічні у переможному матчі з Болоньєю.
Коментар фахівця наводить Джанлука Ді Марціо.
"Не найкращий матч у виконанні Мілана. Ми перемогли, але нам було дуже важко проти такого суперника. Команда намагалась пресингувати, але пропустила гол. Дуже добре відіграли гравці, що вийшли на заміну.
Хіменес? Я радий за нього, адже нападники живуть заради голу. Він добре робить свою справу та дещо відрізняється від Йовича тим, як рухається. Але не забувайте і про Абрахама, який теж забивав дуже важливі м'ячі.
Такий клуб, як Мілан, історично не може бути задоволений дев'ятим місцем. Відчуття розчарування є в усіх", – розповів Консейсау.
За підсумками 36 туру "россонері" піднялись на 8 позицію в турнірній таблиці, набравши до свого активу 60 очок.
Вже у середу, 14 травня, відбудеться фінал Кубку Італії, в якому Мілан знову гратиме з Болоньєю. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що Мілан готується звільнити Сержіу Консейсау по завершенню поточної кампанії.