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Консейсау – про перемогу над Болонью: Не найкращий матч для Мілана

Володимир Максименко — 10 травня 2025, 10:15
Консейсау – про перемогу над Болонью: Не найкращий матч для Мілана
Сержіу Консейсау
ФК Мілан

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау залишився не надто задоволений рівнем футболу, який продемонстрували його підопічні у переможному матчі з Болоньєю.

Коментар фахівця наводить Джанлука Ді Марціо.

"Не найкращий матч у виконанні Мілана. Ми перемогли, але нам було дуже важко проти такого суперника. Команда намагалась пресингувати, але пропустила гол. Дуже добре відіграли гравці, що вийшли на заміну.

Хіменес? Я радий за нього, адже нападники живуть заради голу. Він добре робить свою справу та дещо відрізняється від Йовича тим, як рухається. Але не забувайте і про Абрахама, який теж забивав дуже важливі м'ячі.

Такий клуб, як Мілан, історично не може бути задоволений дев'ятим місцем. Відчуття розчарування є в усіх", – розповів Консейсау.

За підсумками 36 туру "россонері" піднялись на 8 позицію в турнірній таблиці, набравши до свого активу 60 очок.

Вже у середу, 14 травня, відбудеться фінал Кубку Італії, в якому Мілан знову гратиме з Болоньєю. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Мілан готується звільнити Сержіу Консейсау по завершенню поточної кампанії.

Болонья Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Сержіу Консейсау

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