Конопля: Пропускати зі стандарту — це завжди важко

Захисник Шахтаря та збірної України Юхим Конопля прокоментував матч Україна — Албанія в Лізі націй, та сказав, що пропускати гол зі стандарту це сильний удар для будь-якої команди.

Слова Коноплі передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

"Я вважаю, що програли не по грі, бо мали більше моментів, думаю, завдали і більше ударів по воротах. Ми пропустили, можна сказати, з двох контратак. Десь припустилися помилок, десь їм більше пощастило. Ми забили гол після перерви. Але, коли пропускаєш після стандарту, це дуже важко і це може відбутися з будь-якою командою, чи це збірна Іспанії, чи Франції. Після цього важко оговтатися".

Також Конопля прокоментував свій другий гол за збірну України. Зазначимо, що дебютний гол він забив у відборі на Євро-2024 у ворота Північної Македонії.

"Радий, що забив, звісно, можна сказати, що треную такі удари. Але це не допомогло команді перемоги, тому це просто гол і не більше", — сказав Юхим.

Нагадаємо, за оцінками статистичного порталу SofaScore, 25-річний захисник став найкращим гравцем України у матчі. Наступним суперником підопічних Реброва буде Чехія. Поєдинок заплановано на 10 вересня в Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.