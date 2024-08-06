Атлетико завершує трансфери Галлахера та Альвареса
Англійський півзахисник Челсі Коннор Галлахер та аргентинський нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес стануть гравцями мадридського Атлетико.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Трансфер 24-річного аргентинця коштуватиме "матрацникам" 75 млн євро, ще 20 млн Манчестер Сіті може отримати у вигляді бонусів. Гравець підпише 5-річний контракт.
Раніше аргентинець відмовився підписувати покращений контракт з англійським клубом та попросив керівництво Сіті виставити його на трансфер.
Минулого сезону Альварес виграв з "містянами" чемпіонат Англії. На його рахунку 54 матчі, в яких він забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.
За перехід Галлахера Челсі отримає 42 млн євро. Футболіст також підпише контракт на 5 років. Зазначається, що завтра він пройде медогляд.
Конор є вихованцем Челсі, він знаходиться у структурі клубу з 2016-го. У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.
Напередодні Атлетико підписав нападника Вільярреала Александра Серлота.