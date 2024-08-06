Атлетико завершує трансфери Галлахера та Альвареса

Англійський півзахисник Челсі Коннор Галлахер та аргентинський нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес стануть гравцями мадридського Атлетико.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер 24-річного аргентинця коштуватиме "матрацникам" 75 млн євро, ще 20 млн Манчестер Сіті може отримати у вигляді бонусів. Гравець підпише 5-річний контракт.

Раніше аргентинець відмовився підписувати покращений контракт з англійським клубом та попросив керівництво Сіті виставити його на трансфер.

Минулого сезону Альварес виграв з "містянами" чемпіонат Англії. На його рахунку 54 матчі, в яких він забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.

🚨🔴⚪️ Julián Álvarez to Atlético Madrid, here we go! Deal in place for €75m fixed fee plus €20m add-ons.



Julián has ACCEPTED the proposal for five year deal after talks with agent Hidalgo today.



Man City signed Julián for £14m and he’s now record sale for €95m package. pic.twitter.com/HwawVTyTrh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024

За перехід Галлахера Челсі отримає 42 млн євро. Футболіст також підпише контракт на 5 років. Зазначається, що завтра він пройде медогляд.

Конор є вихованцем Челсі, він знаходиться у структурі клубу з 2016-го. У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.

🚨🔴⚪️ Conor Gallagher to Atlético Madrid, here we go!



After late night exclusive news on his green light to Atléti, there’s ok for his move from clubs.



Five year contract for Gallagher, €42m as fee to Chelsea for the English midfielder.



Medical booked WEDNESDAY. 🇪🇸🛫 pic.twitter.com/R2JqkMfFcL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024

Напередодні Атлетико підписав нападника Вільярреала Александра Серлота.