Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Атлетико завершує трансфери Галлахера та Альвареса

Олександр Булава — 6 серпня, 21:42
Атлетико завершує трансфери Галлахера та Альвареса

Англійський півзахисник Челсі Коннор Галлахер та аргентинський нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес стануть гравцями мадридського Атлетико.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер 24-річного аргентинця коштуватиме "матрацникам" 75 млн євро, ще 20 млн Манчестер Сіті може отримати у вигляді бонусів. Гравець підпише 5-річний контракт.

Раніше аргентинець відмовився підписувати покращений контракт з англійським клубом та попросив керівництво Сіті виставити його на трансфер.

Минулого сезону Альварес виграв з "містянами" чемпіонат Англії. На його рахунку 54 матчі, в яких він забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.

За перехід Галлахера Челсі отримає 42 млн євро. Футболіст також підпише контракт на 5 років. Зазначається, що завтра він пройде медогляд.

Конор є вихованцем Челсі, він знаходиться у структурі клубу з 2016-го. У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.

Напередодні Атлетико підписав нападника Вільярреала Александра Серлота.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Манчестер Сіті Футбольні трансфери Челсі Хуліан Альварес Атлетико Мадрид Конор Галлахер

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Романо повідомив, чим завершиться сага навколо Дані Ольмо
Клуб Ла Ліги цікавиться Бражком
Галлахер погодився приєднатися до Атлетико
Атлетико оголосив про трансфер Серлота
ПСЖ зробив пропозицію Манчестер Сіті щодо Альвареса

Останні новини