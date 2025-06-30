Рома продасть конкурента Довбика в Бешикташ

Форвард Роми Теммі Ебрахам продовжить кар’єру в турецькому Бешикташі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони уже досягнули усної домовленості щодо трансферу, його сума складе приблизно 20 мільйонів євро. Зараз клуби оформляють усі необхідні для трансферу документи. Ебрахам уже погодився на перехід у Бешикташ і найближчим часом відправиться у Туреччину для проходження медогляду.

Ромі необхідно здійснити продажу Ебрахама сьогодні, 30 червня, для того, щоби вписатися у вимоги фінансового фейр-плей і уникнути штрафних санкцій від УЄФА.

Сезон-2024/25 Ебрахам провів у оренді в Мілан, де відзначився 10 голами та 7 асистами в 45 матчах. "Россонері" відмовилися викупляти 27-річного англійця.