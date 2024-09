Ліверпуль завдяки концертам Тейлор Свіфт отримав 30 млн фунтів

Концерти Тейлор Свіфт у місті Ліверпуль принесли однойменному футбольному клубу 30 млн фунтів.

Про це пише Four Four Two.

Зірка поп-музики влітку тричі виступала на стадіоні "Енфілд" під час свого світового туру. Кожен концерт відвідало більше 60 тисяч глядачів.

Така сума надійшла клубу як сплата за оренду арени та певний відсоток від продажу квитків.

Вже відомо, що наступного року стадіон "Енфілд" орендує співачка Дуа Ліпа. Очікується, що такий крок принесе "червоним" також вигідні кошти.