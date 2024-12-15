Рома з Довбиком драматично поступилась Комо: огляд матчу Серії А

Рома на виїзді поступилась Комо у межах 16 туру італійської Серії А.

Огляд матчу

Український форвард "вовків" Артем Довбик розпочав матч на лаві запасних та з'явився на початку другої половини гри.

Комо здобув першу перемогу з вересня, а у Роми чотири поразки за п'ять останніх турів.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

15 грудня, 16 тур

Комо – Рома 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+3 Габріеллоні, 2:0 – 90+7 Пас

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб римського клубу незадоволений показниками Артема Довбика, після того, як він повернувся до тренувань. У зв'язку з цим команда розглядає варіанти підсилення складу взимку.