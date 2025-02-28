Головним тренером Комо цікавиться ряд клубів із Серії А та Бундесліги

Комо хоче втримати головного тренера команди Сеска Фабрегаса на тлі інтересу до нього від клубів із Серії А та Бундесліги.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, декілька неназваних команд з Італії та Німеччини, які перебувають в пошуку нового менеджера, проявляють серйозний інтерес до Фабрегаса.

Нагадаємо, що Сеск очолив Комо 19 липня 2024 року. Раніше іспанець грав у цьому італійському клубі, де завершив кар'єру, а потім працював асистентом головного тренера. Наразі його команда перебуває на 13-му місці в турнірній таблиці Серії А, набравши 28 очок після 26-ти зіграних турів.

Раніше повідомлялося, що головним тренером Комо цікавиться Штутгарт.