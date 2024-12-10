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Колос цікавиться півзахисником казахстанського Тобола – ЗМІ

Микита Павлів — 10 грудня 2024, 23:19
Колос цікавиться півзахисником казахстанського Тобола – ЗМІ
Іслам Чесноков
Фото: Tobol Kostanay

Ковалівський Колос проявляє інтерес до вінгера Тобола та збірної Казахстана – Іслама Чеснокова.

Про це повідомляє Meta-ratings.kz.

За інформацією джерела, Чесноков має ще рік контракту з костанайським Тоболом, тому ковалівцям потрібно буде виплатити солідну суму за гравця.

Минулого сезону Чесноков зіграв у 21 матчі чемпіонату Казахстана: 10 голів, 1 ассист. Також на рахунку 25-річного півзахисника 11 зіграних матчів та 2 забиті м’ячі у складі збірної Казахстану.

В останньому турі чемпіонату України з футболу Колос розписав нульову нічию з Оболонню. Наразі ковалівці посідають 12-ту сходинку в Українській Прем’єр-лізі – набрали 15 очок у 16 турах.

Колос Тобол Чемпіонат України, УПЛ збірна Казахстану з футболу

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