Інгулець переграв Колос у спарингу

У суботу, 18 січня, Колос на клубній базі у спарингу поступився Інгульцю.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Господарі вже на 5-й хвилині відкрили рахунок, після подачі з флангу від Андрія Бойка головою вразив ворота гостей Владислав Велетень. Проте ще у першому таймі Інгулець не тільки зрівняв рахунок, але й вийшов вперед після голів Резепова та Сада.

Товариський матч

18 січня

Колос – Інгулець 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – Велетень, 1:1 – Резепов, 1:2 – Сад

Колос 1 тайм: Горох – Бондаренко (К), Шершень, Цуріков, Бойко – Гагнідзе, Оріховський, Ррапай – Велетень, Гусол, Дієго

Колос 2 тайм: Мисак – Козік, Поправка, Канаєв, Бойко – Демченко, Криворучко, Денисенко, Алефіренко, Безручук – Ковталюк

Напередодні Колос домовився з Денисом Безбородьком про розірвання контракту.