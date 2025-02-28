Колос підписав бразильського півзахисника

Колос Ковалівка підписав контракт із бразильським півзахисником Еліасом Теллесом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що угода між сторонами була підписана на 2,5 роки. Футболіст виступатиме за українську команду під 55 номером.

Останнім клубом бразильця був Примор'є Айдовшчина з вищої ліги чемпіонату Словенії. Гравець провів 19 матчів за свій клуб у цьому сезоні, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, саме Колос відкривав другу половину УПЛ сезону-2024/25. Ковалівський клуб неочікувано програв Чорноморцю у 18 турі. Наступний матч команда зіграє 2 березня проти Вереса.