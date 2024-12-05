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Інтер хоче повернути в Європу колишню зірку Ліверпуля

Олег Дідух — 5 грудня 2024, 18:28
Інтер хоче повернути в Європу колишню зірку Ліверпуля
Садіо Мане
ФК Аль-Наср

Міланський Інтер проявляє інтерес до зіркового нападника Аль-Насра Садіо Мане.

Про це повідомляє Sport.es.

Сам колишній форвард Ліверпуля хоче повернутися в європейський футбол після півтора року в чемпіонаті Саудівської Аравії. Інтер вірить у здатність Мане грати на найвищому рівні, незважаючи на 32-річний вік нападника збірної Сенегалу та його тривалу відсутність у Європі.

В поточному сезоні на рахунку Мане 5 голів і 5 асистів у 22 матчах за Аль-Наср в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 15 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося про те, що Інтер на декілька тижнів втратив центрального захисника збірної Франції Бенжамена Павара. У нього розтягнення двоголового м’яза стегна.

Аль-Наср Садіо Мане Інтер Мілан

Аль-Наср

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