Переможець Кубку Італії готовий запросити ексгравця Ювентуса та Челсі

Колишній футболіст Ювентуса, Челсі та Фіорентини Хуан Куадрадо, який зараз представляє кольори Аталанти, може продовжити кар'єру в іншому клубі Серії А.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

У послугах 36-річного колумбійця зацікавлена Болонья, яка напередодні виграла Кубок Італії.

"Россоблу" готові підписати ветерана на правах вільного агента, оскільки його контракт з Аталантою добігає кінця цього літа.

За свою кар'єру Куадрадо встиг пограти також у складі Інтера, Удінезе, Лечче і колумбійського Індепендьєнте.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 31 матч у всіх турнірах, у яких записав на свій рахунок чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що тренер Болоньї відмовився очолювати Мілан.