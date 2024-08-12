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Колишній захисник Шахтаря у кроці від переходу в Бетіс

Ігор Чернявський — 12 серпня, 23:15
Колишній захисник Шахтаря у кроці від переходу в Бетіс

Захисник Інтернасьйонала Вітао невдовзі стане гравцем Бетіса.

Про це повідомляє Гонсало Тортоза.

За його інформацією, трансфер перебуває на завершальній стадії. Контракт Вітао з новим клубом буде розрахований на 5 років. Гравець чекає офіційного дозволу на перехід.

Нагадаємо, з 2019 по 2022 рік Вітао виступав за Шахтар. Бразилець провів 36 матчів за донецький клуб, але після початку повномасштабного вторгнення був змушений залишити Україну.

Протягом останніх двох років 24-річний центрбек виступав за Інтернасьйонал на правах оренди, а 1 липня, коли закінчився його контракт з Шахтарем, Вітао став повноцінним гравцем бразильського клубу.

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Вітао

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