Колишній захисник Шахтаря у кроці від переходу в Бетіс

Захисник Інтернасьйонала Вітао невдовзі стане гравцем Бетіса.

Про це повідомляє Гонсало Тортоза.

За його інформацією, трансфер перебуває на завершальній стадії. Контракт Вітао з новим клубом буде розрахований на 5 років. Гравець чекає офіційного дозволу на перехід.

🟢🚨 Real Betis e Internacional de Porto Alegre ya intercambian documentos por Vitao.



✍️ El Betis espera que esta vez el club brasileño no cambie las condiciones como en pasadas ocasiones.



↪️ Contrato de 5 años. Vitao espera el OK para llegar a Sevilla.@elchiringuitotv pic.twitter.com/uGBK5i0o4b — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) August 12, 2024

Нагадаємо, з 2019 по 2022 рік Вітао виступав за Шахтар. Бразилець провів 36 матчів за донецький клуб, але після початку повномасштабного вторгнення був змушений залишити Україну.

Протягом останніх двох років 24-річний центрбек виступав за Інтернасьйонал на правах оренди, а 1 липня, коли закінчився його контракт з Шахтарем, Вітао став повноцінним гравцем бразильського клубу.