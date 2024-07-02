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Бразильський захисник попрощався з Шахтарем

Игорь Чернявский — 2 липня, 14:42
Бразильський захисник попрощався з Шахтарем

Бразильський центрбек Вітао оголосив про відхід з Шахтаря.

Про це гравець повідомив у своєму Instagram.

"Дякую Шахтарю та всім, хто чудово прийняв мене в команді. Я був радий захищати помаранчево-чорні кольори! Я офіційно завершую цей період з упевненістю, що зробив усе, що міг, і викладався щоразу, коли виходив на поле. Хороші речі попереду!" — написав Вітао.

Вихованець Палмейраса перейшов до Шахтаря в 2019 році. Вітао провів 36 матчів за донецький клуб, але після початку повномасштабного вторгнення був змушений поїхати з України.

Протягом останніх двох років 24-річний захисник виступав за Інтернасьйонал. Взимку була інформація, що ним цікавиться клуб Ла Ліги.

Вітао Інтернасьйонал Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

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