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Де Дзербі підписав контракт з Марселем

Олександр Булава — 25 червня, 00:29
Де Дзербі підписав контракт з Марселем

Екстренер Шахтаря та Брайтона Роберто Де Дзербі підписав контракт з Марселем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода розрахована до червня 2027 року. Брайтону буде виплачена компенсація у розмірі 6 млн євро.

Італійський фахівець після завершення сезону покинув Брайтон. Він працював із "чайками" з вересня 2022 року. У сезоні-2023/24 команда посіла 11-те місце в чемпіонаті Англії.

Відзначимо, що Роберто у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України.

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