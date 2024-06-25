Екстренер Шахтаря та Брайтона Роберто Де Дзербі підписав контракт з Марселем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода розрахована до червня 2027 року. Брайтону буде виплачена компенсація у розмірі 6 млн євро.

🚨🔵⚪️ Roberto de Zerbi to Olympique Marseille, here we go! Agreement signed until June 2027, three year deal.



De Zerbi, ready to start OM chapter with Brassier as first signing soon.



Brighton will receive around €6m compensation. pic.twitter.com/eXjXxQHlKd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024

Італійський фахівець після завершення сезону покинув Брайтон. Він працював із "чайками" з вересня 2022 року. У сезоні-2023/24 команда посіла 11-те місце в чемпіонаті Англії.

Відзначимо, що Роберто у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України.