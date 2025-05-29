Екстренер Мілана запропонував свої послуги Аталанті

Головний тренер клубу із Саудівської Аравії Аль-Насра Стефано Піолі може очолити Аталанту.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, майбутнє Піолі в Аль-Насрі під питанням, і тренер уже шукає собі нове місце роботи. Послуги колишнього наставника Мілана запропонували Аталанті. При цьому, слухи про інтерес до Піолі з боку Ювентуса та Роми не підтверджуються.

Аталанта знаходиться в пошуках головного тренера через імовірний відхід Джан П’єро Гасперіні. Головним претендентом на заміну йому є Раффаеле Палладіно, який заради роботи в Бергамо готовий покинути Фіорентину.

Нагадаємо, до роботи з Аль-Насром Піолі у 2019 – 2024 роках очолював Мілан, із яким у 2022 році став чемпіоном Італії.