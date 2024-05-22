Почеттіно може очолити інший клуб АПЛ

Колишній тренер Челсі Маурісіо Почеттіно може продовжити кар'єру в іншому клубі Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє видання The Standart.

Наразі аргентинським фахівцем цікавиться Манчестер Юнайтед та Баварія. Обидва клуби перебувають у стані підвищеної готовності після оголошення про відхід Почеттіно.

МЮ наразі очолює Ерік тен Гаг. Раніше повідомлялося, що тренер "червоних дияволів" збереже свою посаду.

Нагадаємо, що вже кілька місяців Баварія все ніяк не може знайти нового тренера. Мюнхенці намагалися запросити Хабі Алонсо (Баєр), Хулена Лопетегі (без клубу), Унаї Емері (Астон Вілла), Ральфа Рангніка (збірна Австрії) та навіть просили залишитися Томаса Тухеля.

З німецьким клубом пов'язують головного тренера Бернлі Венсана Компані.