На кону великі гроші: колишній скаут МЮ оцінив перспективи продажу Забарного

Колишній скаут Манчестер Юнайтед і Тоттенгема Мік Браун оцінив перспективи вдалого продажу Іллі Забарного, наголосивши, що кону стоять великі гроші.

Його слова наводить Football Insider.

"Якщо вони отримають справді велику пропозицію, я думаю, вони його відпустять. З огляду на інтерес таких команд, як Манчестер Сіті та ПСЖ, можна сказати, що на кону будуть великі гроші. Сіті хоче підвищити якість свого захисту. Він ще молодий і має досвід гри на найвищому рівні, тому він безумовно відповідає їх профілю.



Цього сезону він досяг дійсно приголомшливих результатів, тому до нього і є такий інтерес. "Борнмут" має кілька дуже цікавих молодих гравців, які могли б стати довгостроковою метою для багатьох провідних клубів", – заявив Браун.