На кону великі гроші: колишній скаут МЮ оцінив перспективи продажу Забарного
Колишній скаут Манчестер Юнайтед і Тоттенгема Мік Браун оцінив перспективи вдалого продажу Іллі Забарного, наголосивши, що кону стоять великі гроші.
Його слова наводить Football Insider.
"Якщо вони отримають справді велику пропозицію, я думаю, вони його відпустять. З огляду на інтерес таких команд, як Манчестер Сіті та ПСЖ, можна сказати, що на кону будуть великі гроші. Сіті хоче підвищити якість свого захисту. Він ще молодий і має досвід гри на найвищому рівні, тому він безумовно відповідає їх профілю.
Цього сезону він досяг дійсно приголомшливих результатів, тому до нього і є такий інтерес. "Борнмут" має кілька дуже цікавих молодих гравців, які могли б стати довгостроковою метою для багатьох провідних клубів", – заявив Браун.
За повідомленнями деяких ЗМІ, українець невдовзі перейде в ПСЖ. Зазначимо, що в стані парижан виступає представник Росії Матвей Сафонов.
Раніше стало відомо, що Забарний привернув увагу Ліверпуля. Також українець входить у сферу інтересів Тоттенгема, який в січні планує провести переговори щодо трансферу захисника.
У поточному сезоні Ілля повністю відіграв усі 18 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 38 мільйонів євро, контракт діє до літа 2029 року.