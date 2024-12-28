Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

На кону великі гроші: колишній скаут МЮ оцінив перспективи продажу Забарного

Олексій Мурзак — 28 грудня 2024, 20:49
На кону великі гроші: колишній скаут МЮ оцінив перспективи продажу Забарного
Ілля Забарний
Getty Images

Колишній скаут Манчестер Юнайтед і Тоттенгема Мік Браун оцінив перспективи вдалого продажу Іллі Забарного, наголосивши, що кону стоять великі гроші.

Його слова наводить Football Insider.

"Якщо вони отримають справді велику пропозицію, я думаю, вони його відпустять. З огляду на інтерес таких команд, як Манчестер Сіті та ПСЖ, можна сказати, що на кону будуть великі гроші. Сіті хоче підвищити якість свого захисту. Він ще молодий і має досвід гри на найвищому рівні, тому він безумовно відповідає їх профілю.

Цього сезону він досяг дійсно приголомшливих результатів, тому до нього і є такий інтерес. "Борнмут" має кілька дуже цікавих молодих гравців, які могли б стати довгостроковою метою для багатьох провідних клубів", – заявив Браун.

За повідомленнями деяких ЗМІ, українець невдовзі перейде в ПСЖ. Зазначимо, що в стані парижан виступає представник Росії Матвей Сафонов.

Раніше стало відомо, що Забарний привернув увагу Ліверпуля. Також українець входить у сферу інтересів Тоттенгема, який в січні планує провести переговори щодо трансферу захисника.

У поточному сезоні Ілля повністю відіграв усі 18 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 38 мільйонів євро, контракт діє до літа 2029 року.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ілля Забарний Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед ПСЖ Тоттенгем Футбольні трансфери

Чемпіонат Англії, АПЛ

Мені це подобається: Аморім прокоментував можливе звільнення з МЮ
АПЛ пояснила, чому гравець Брайтона не отримав червону картку за спробу вдарити Ярмолюка
Ганебний вчинок від бразильця: Ярмолюк ледь не отримав ліктем у голову у матчі з Брайтоном
Сака пропустить більше двох місяців після операції на нозі
Брентфорд з Ярмолюком зіграв унічию з Брайтоном, Арсенал переграв Іпсвіч у 18 турі АПЛ

Останні новини