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Прокляття Барселони: черговий юний талант зазнав тяжкої травми

Ігор Чернявський — 28 серпня, 03:15
Прокляття Барселони: черговий юний талант зазнав тяжкої травми
Getty Images

Опорний півзахисник Барселони Марк Берналь порвав передню хрестоподібну зв’язку в матчі 3 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

17-річний вихованець Ла Масії (академія Барселони — прим.) вилетів на термін від 7 до 9 місяців — саме стільки в середньому займає лікування та відновлення від цієї тяжкої травми.

Марк перейшов із юнацької в першу команду Барси влітку цього року. В кожному з трьох матчів нового сезону він виходив у стартовому складі.

Зазначимо, що молоді гравці Барселони регулярно зазнають серйозних травм, які виводять їх з гри на тривалий термін. У листопаді минулого року в матчі за збірну Іспанії передній хрест також порвав 19-річний Гаві.

Ще один приклад травматичності в юному віці — Ансу Фаті, якого кілька років тому охрестили "новим Мессі", але численні пошкодження завадили йому повністю розкрити свій потенціал. До слова, нещодавно він травмувався вчергове.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Райо Вальєкано Марк Берналь

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