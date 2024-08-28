Прокляття Барселони: черговий юний талант зазнав тяжкої травми

Опорний півзахисник Барселони Марк Берналь порвав передню хрестоподібну зв’язку в матчі 3 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

17-річний вихованець Ла Масії (академія Барселони — прим.) вилетів на термін від 7 до 9 місяців — саме стільки в середньому займає лікування та відновлення від цієї тяжкої травми.

Марк перейшов із юнацької в першу команду Барси влітку цього року. В кожному з трьох матчів нового сезону він виходив у стартовому складі.

Зазначимо, що молоді гравці Барселони регулярно зазнають серйозних травм, які виводять їх з гри на тривалий термін. У листопаді минулого року в матчі за збірну Іспанії передній хрест також порвав 19-річний Гаві.

Ще один приклад травматичності в юному віці — Ансу Фаті, якого кілька років тому охрестили "новим Мессі", але численні пошкодження завадили йому повністю розкрити свій потенціал. До слова, нещодавно він травмувався вчергове.