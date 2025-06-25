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Ексфутболіст Ліверпуля та збірної Англії оголосив про завершення кар'єри

Володимир Максименко — 25 червня 2025, 11:48
Ексфутболіст Ліверпуля та збірної Англії оголосив про завершення кар'єри
Ліверпуль

Колишній футболіст Ліверпуля, Брайтона та збірної Англії Адам Лаллана оголосив про завершення кар'єри.

Про це хавбек повідомив у своїх соцмережах.

Футболіст тепло звернувся до вболівальників та подякував усім людям, які траплялись йому на футбольному шляху.

Також Лаллана відзначив роль у своїй кар'єрі Ліверпуля, з яким він виграв АПЛ, та збірної Англії – у складі "Трьох левів" хавбек зіграв 34 матчі (3 голи).

У складі Ліверпуля Адам також вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. 

Загалом за кар'єру Лаллана зіграв 569 матч, представляючи "червоних", Саутгемптон, Брайтон та Борнмут на клубному рівні – на його рахунку 86 забитих м'ячів та 73 асисти.

Раніше аналогічне рішення ухвалив ексворотар Динамо Київ та Шахтаря Олександр Рибка.

Чемпіонат Англії, АПЛ Лаллана Ліверпуль

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