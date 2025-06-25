Ексфутболіст Ліверпуля та збірної Англії оголосив про завершення кар'єри
Колишній футболіст Ліверпуля, Брайтона та збірної Англії Адам Лаллана оголосив про завершення кар'єри.
Про це хавбек повідомив у своїх соцмережах.
Футболіст тепло звернувся до вболівальників та подякував усім людям, які траплялись йому на футбольному шляху.
Також Лаллана відзначив роль у своїй кар'єрі Ліверпуля, з яким він виграв АПЛ, та збірної Англії – у складі "Трьох левів" хавбек зіграв 34 матчі (3 голи).
У складі Ліверпуля Адам також вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
Загалом за кар'єру Лаллана зіграв 569 матч, представляючи "червоних", Саутгемптон, Брайтон та Борнмут на клубному рівні – на його рахунку 86 забитих м'ячів та 73 асисти.
Раніше аналогічне рішення ухвалив ексворотар Динамо Київ та Шахтаря Олександр Рибка.