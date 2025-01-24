Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексхавбек Ювентуса та збірної Бразилії завершив кар'єру

Руслан Травкін — 24 січня 2025, 19:21
Ексхавбек Ювентуса та збірної Бразилії завершив кар'єру
Феліпе Мело
Instagram

Відомий бразильський футболіст Феліпе Мело вирішив оголосити про завершення кар'єри. Влітку йому виповниться 42 роки.

Про це рішення він повідомив у себе в Instagram.

"Сьогодні я зосереджуюсь на одній з найважливіших тем свого життя – своїй футбольній кар’єрі. Це були неймовірні часи, сповнені страждань і досягнень", — написав він.

Більшу частину кар'єри півзахисник провів на Батьківщині. В Європі грав за Мальорку, Расінг, Альмерію, Фіорентину, Ювентус та Галатасарай.

За збірну Бразилії на його рахунку 2 забитих голи за 22 поєдинки.

Нагадаємо, сьогодні пішов з життя легендарний грецький футболіст, який 15 років був капітаном Панатінаїкоса.

Завершення кар'єри Феліпе Мело

Останні новини