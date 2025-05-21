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Арсенал готовий підписати зірку Реала

Олексій Мурзак — 21 травня 2025, 18:18
Арсенал готовий підписати зірку Реала
Родріго
Getty Images

Арсенал розглядає можливість підписання вінгера Реала Родріго Гоеса.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, лондонський клуб вже розпочав роботу над трансфером 24-річного бразильця.

Джерело також зазначає, що сам Родріго є одним із потенційних кандидатів на можливий відхід із мадридського клубу.

У поточному сезоні вінгер забив 13 голів та віддав 9 асистів в 50 матчах за Реал.

Раніше гравець спростував останні чутки про те, що він пропустив матч проти Барселони через бажання залишити клуб.

Також повідомлялося, що трансфер Гоеса після приходу Хабі Алонсо все ж ймовірний, адже іспанець більше розраховує на Беллінгема, Мбаппе та Вінісіуса.

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