Арсенал готовий підписати зірку Реала
Родріго
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Арсенал розглядає можливість підписання вінгера Реала Родріго Гоеса.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, лондонський клуб вже розпочав роботу над трансфером 24-річного бразильця.
Джерело також зазначає, що сам Родріго є одним із потенційних кандидатів на можливий відхід із мадридського клубу.
У поточному сезоні вінгер забив 13 голів та віддав 9 асистів в 50 матчах за Реал.
Раніше гравець спростував останні чутки про те, що він пропустив матч проти Барселони через бажання залишити клуб.
Також повідомлялося, що трансфер Гоеса після приходу Хабі Алонсо все ж ймовірний, адже іспанець більше розраховує на Беллінгема, Мбаппе та Вінісіуса.