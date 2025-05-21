Арсенал готовий підписати зірку Реала

Арсенал розглядає можливість підписання вінгера Реала Родріго Гоеса.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, лондонський клуб вже розпочав роботу над трансфером 24-річного бразильця.

Джерело також зазначає, що сам Родріго є одним із потенційних кандидатів на можливий відхід із мадридського клубу.

У поточному сезоні вінгер забив 13 голів та віддав 9 асистів в 50 матчах за Реал.

Раніше гравець спростував останні чутки про те, що він пропустив матч проти Барселони через бажання залишити клуб.

Також повідомлялося, що трансфер Гоеса після приходу Хабі Алонсо все ж ймовірний, адже іспанець більше розраховує на Беллінгема, Мбаппе та Вінісіуса.