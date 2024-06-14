Колишній форвард збірної Словаччини: Ми з Україною та Румунією рівні між собою

Колишній форвард збірної Словаччини Марек Мінтал вважає, що словаки рівні за силою зі збірною України та Румунії в групі E на Євро-2024.

Слова Мінтала наводить видання SportWeb.

"Для мене фаворитами групи є бельгійці. Але я переконаний, що перемогти нас їм буде непросто. У нас теж є хороші гравці, але якісніші — звісно, у складі суперника. Решта три команди групи загалом рівні між собою за силою і боротимуться за друге місце. Ті, хто давно дивиться футбол, знають, чого від можна очікувати від румунів, у який футбол вони гратимуть.

Я уважно спостерігав за збірною України кілька днів тому, коли вона грала проти Німеччини в товариському матчі. Це грізний противник. Так, німці їх суттєво перевершували за грою, але щойно українці отримували простір, вони ставали дуже небезпечними. У складі української збірної є розумні та небезпечні гравці", — сказав Мінтал.

Словаччина, разом із Бельгією та Румунією, є суперниками України на груповому етапі континентальної першості.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.