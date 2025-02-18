Ексфутболіст Динамо отримав повістку в армію

Колишній футболіст київського Динамо Александар Драгович отримав повістку на військову службу.

Про це повідомляє Kleinezeitung.

14 років тому футболіст перервав військову службу через футбольну кар'єру, проте зараз вирішив її поновити. Драгович відправиться у спортивний центр у Відні, де проходитиме пришвидшений курс служби протягом двох місяців.

Втім, це не впливатиме на тренування захисника зі своїм клубом – Аустрією.

Нагадаємо, Драгович виступав у складі Динамо з 2013 по 2016 рік, двічі стававши чемпіоном України та стільки ж разів вигрававши національний Кубок.

Зазначимо, що напередодні представники ТЦК та СП затримали гравця збірної України з баскетболу. Втім, після суспільного резонансу структура пояснила ситуацію зі спортсменом.