Помер воротар Міллволла та збірної Чорногорії Саркич

Воротар Міллволла та збірної Чорногорії Матія Саркич помер у віці 26 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Чемпіоншпипа.

Про обставини загибелі футболіста інформація не розголошується.

Англієць чорногорського походження провів 175 матчів на професійному рівні, 63 з яких у Чемпіоншипі. Також на рахунку воротаря 9 ігор за національну збірну Чорногорії.

У минулому сезоні Саркич відіграв 33 поєдинки за Міллволл, пропустив 37 голів та 12 разів залишив ворота "сухими".