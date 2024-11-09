Крауч похвалив Мудрика після гри в Лізі конференцій

Колишній англійський футболіст Пітер Крауч висловив своє захоплення прогресом Михайла Мудрика після яскравої гри українця за Челсі у матчі Ліги Європи. У грі з вірменським Ноахом (8:0) Мудрик відзначився ефектним голом із-за меж штрафного.

Слова Крауча наводить Chelsea Chronicle:

"Він виглядає більш впевненим. Минулого року здавалося, що його впевненість просто зникла. Здавалося, що він ховається і не хоче приймати м'яч. Навіть коли він отримував м'яч, то втрачав його, і це породжувало думки про те, що ми витратили великі гроші даремно.

Зараз Мудрик повертає впевненість. Він грає більш гостріше, має вплив на гру і забиває голи. Йому треба перенести цей настрій і у великі матчі".

У матчі з Ноахом українець підібрав м'яч перед штрафним майданчиком суперника та обвідним ударом пробив голкіпера. Мудрик став автором найкращого голу у третьому турі Ліги конференцій.

Зазначимо, що в Лізі конференцій Михайло Мудрик має два забитих голи та три гольові передачі. За кількістю асистів українець ділить перше місце в турнірі з партнером Енцо Фернандесом, а також гравцями Легії Рубеном Вінагре та Серкль Брюгге Кевіном Денке – в усіх по 3.

Раніше головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска високо оцінив гру Мудрика в матчі третього туру Ліги конференцій.