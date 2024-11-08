Пояснювати я нічого не буду: Кобін – про переведення п'ятьох гравців Інгульця в дубль

Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував переведення 5 гравців у команду U-19, заявивши, що пояснювати своє рішення не буде.

Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ після нічиєї з Лівим Берегом в межах 13 туру Української Прем'єр-ліги.

"Пояснювати я нікому нічого не буду. Я хочу говорити про тих гравців, які сьогодні знаходилися на футбольному полі і в заявці. Я хочу говорити про Лісняка, Паламарчука, Шершня, Стаса Малиша, Рому Волохатого, Сада, П’ятова.



Я хочу про них говорити – ті гравці, які сьогодні були. Яких сьогодні гравців не було в заявці, мені нічого говорити.



Чи розраховую я на тих гравців, яких перевів у дубль? Час покаже", – підкреслив Кобін.