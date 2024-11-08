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Пояснювати я нічого не буду: Кобін – про переведення п'ятьох гравців Інгульця в дубль

Олексій Мурзак — 8 листопада 2024, 22:50
Пояснювати я нічого не буду: Кобін – про переведення п'ятьох гравців Інгульця в дубль
Василь Кобін
ФК Карпати

Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував переведення 5 гравців у команду U-19, заявивши, що пояснювати своє рішення не буде.

Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ після нічиєї з Лівим Берегом в межах 13 туру Української Прем'єр-ліги.

"Пояснювати я нікому нічого не буду. Я хочу говорити про тих гравців, які сьогодні знаходилися на футбольному полі і в заявці. Я хочу говорити про Лісняка, Паламарчука, Шершня, Стаса Малиша, Рому Волохатого, Сада, П’ятова.

Я хочу про них говорити – ті гравці, які сьогодні були. Яких сьогодні гравців не було в заявці, мені нічого говорити.

Чи розраховую я на тих гравців, яких перевів у дубль? Час покаже", – підкреслив Кобін.

Раніше стало відомо, що головний тренер Інгульця Василь Кобін вирішив перевести одразу 5 гравців із першої команди в юнацьку.

Після розгромної поразки від Динамо під "гарячу руку" Кобіна потрапили Артем Сітало, Сергій Петько, Олександр Козак, Юрій Козиренко та Максим Мельничук. Кожен із цих гравців перевищує віковий ценз команди U-19.

Інгулець Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Василь Кобін

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